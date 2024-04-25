Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ, seminerde yapmış olduğu açıklamada “En sık görülen koroner damar hastalıkları, kalbi besleyen damar duvarında gelişen aterom plağı zemininde gelişmektedir. Hiç belirti vermeyeceği gibi ani ölümle de karşımıza çıkabilir. En sık görülen şikâyet; yorulmakla gelen, dinlenmekle geçen göğüs ağrısıdır. Tanıyı koymada, göğüs ağrısının özelikleri ve fiziki muayene önemlidir. EKG çekimi, kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemleri ile tanı ve tedavi süreçleri yönetilir. En sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinin başında koroner anjiyografi gelir. Koroner anjiyografi ile önce damarlarda darlık olup olmadığına bakılır. Darlığın yerleşimi ve derecesi, yapılacak yaklaşımı belirlemede önemlidir. Damar başlangıç çıkışında olan, tam tıkalı olan veya yan dal çıkışları olan bölgedeki darlıklar, özellikli işlem gerektirir. Bu kursta kalp damarlarında yan dalların çıktığı çatallanma bölgelerindeki (bifurkasyon işlem) darlıklara yaklaşımlar; olgu sunumları ve simülasyon uygulamaları eşliğinde ele alınacak. Kurs şeklinde düzenlenen programda 4 ayrı oturumda farklı yaklaşım teknikleri, bu tekniklerin olgular üzerinde uygulamaları ve eksi veya artı yönleri detaylı olarak tartışılacak” dedi.

Özel bir otelde yapılan seminer, Online Kardiyoloji Kulübü üyelerinden Doç. Dr. Ali Nazmi Çalık ve Harran Üniversitesi Tıp Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantıya Gaziantep Tıp Fakültesi Kardiyolojiden Prof. Dr. Ertan Vuruşkan, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyolojiden Prof. Dr. Arif Süner, İnönü Üniversitesi Tıp Kardiyolojiden Prof. Dr. Necip Ermiş, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Ümit Yaşar Sinan, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyolojiden Prof. Dr. Mehmet Baran Karataş, Prof. Dr. Gündüz Durmuş, Harran Üniversitesi Tıp Kardiyolojiden Prof. Dr. İ. Halil Altıparmak, Doç. Dr. Zülkif Tanrıverdi, Doç. Dr. Kenan Toprak ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Fedai, Şanlıurfa Özel ve Eğitim Hastanelerinde görev yapan girişimsel kardiyoloji ile ilgilenen hekimler katılarak deneyim ve tecrübelerini paylaştılar. Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya illerinde çalışan asistan ve uzman hekimlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kurs; gün boyu süren etkinlik, karşılıklı interaktif katılımla oldukça canlı ve ilgi çekiciydi. Harran Üniversitesi Tıp Kardiyoloji Girişimsel Kardiyoloji Başkanı Doç. Dr. Zülkif Tanrıverdi, bu kursta kalp damar açma işlemlerindeki en son güncel bilgi ve uygulamaların, girişimsel kardiyoloji alanındaki uzman hocalar aracılığıyla katılımcılar ile paylaşıldığını dile getirdi. Böylece kardiyoloji uzmanı hekimlerimizin bilgilerini güncelleme ve pratik uygulama becerilerini geliştirme imkânı bulması açısından anlamlı bir toplantı olduğunu vurguladı. Toplantı sonunda Online Kardiyoloji Kulübü üyelerinden Doç. Dr. Ali Nazmi Çalık, misafirperverliğinden dolayı Harran Üniversitesi Tıp Girişimsel Kardiyoloji Direktörü Doç. Dr. Zülkif Tanrıverdi ve ekibine ve toplantıya katılımları ile renklendiren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Kapanış konuşmasında Prof. Dr. Recep Demirbağ verimli ve başarılı bu kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, farklı konularda benzer kurs programları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA