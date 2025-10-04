Şeriban ÖZÇAKMAK - Hamas, geçtimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'ndaki esir değişimini kabul etmiş, ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Trump, Hamas'tan gelen yanıta karşılık yeni bir açıklamada bulunarak, 'Hamas'ın barışa hazır olduğuna inanıyorum, İsrail derhal bombalamayı durdurmak zorunda' dedi. Aynı zamanda Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesaj yayımlayarak Hamas'ın yanıtını değerlendirdi, aynı videoda Türkiye'ye teşekkür etti.

'Prensipte Temel Hatlarıyla Kabul Ettik'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Gazze Planı için Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık. Planın uygulanması, arabulucular üzerinden yapılacak detaylı müzakereler gerektiriyor. Silahlar ve Hamas ile ilgili tüm konularda müzakereler yapacağız' dedi.

'İsrail, Rehinelerin Serbest Bırakılmasına Hazırlanıyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise, 'Hamas'ın tepkisi ışığında İsrail, Trump'ın planı doğrultusunda rehinelerin derhal serbest bırakılmasına hazırlanıyor. Başkan ve ekibiyle İsrail tarafından öne sürülen ve Trump'ın vizyonuyla tutarlı olan savaşı sona erdirme prensiplerine uygun olarak tam bir işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE