Halk Ozanı Abdurrahman Delen, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim dolayısıyla ‘Asrın Felaketi’ olan depremi unutan siyasetçilere dikkat çekmek amacıyla yazdığı, ‘Siyaset Zamanı Değil Şimdi’ şiiri Türkiye’nin gündemine oturdu.
Türk Halk Müziği’nin sevilen şairi Abdurrahman Delen, bu kez de depremle ilgili şiir yazdı.
Yazdığı şiirde depremi siyasete alet eden siyasetçileri hedef aldı.
‘Siyaset zamanı değil şimdi’ diyerek milyonlarca depremzedenin sesi oldu.
Abdurrahman Delen yazdığı şiir...
Susun beyler yeter artık
Siyaset zamanı değil
Milletçe sizlerden bıktık
Siyaset zamanı değil
Yitirdik binlerce canı
Matemde yurdun dört yanı
Şimdi kardeşlik zamanı
Siyaset zamanı değil
Canlar ayazda üşüyor
Çoğu toprağa düşüyor
Herkes yardıma koşuyor
Siyaset zamanı değil
Koltuktur sizin derdiniz
Sinirleri çok gerdiniz
Halka sıkıntı verdiniz
Siyaset zamanı değil