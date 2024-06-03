ÖSYM formatında gerçekleşen sınavlarda heyecanlarını yenen gençler, zaman kontrolünü de sağlamayı öğreniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki direktifleriyle öğrencilere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken öğrencilerin adresi olan Belediye bünyesindeki eğitim merkezleri ve kütüphaneler, gençleri hayallerine hazırlamaya devam ediyor. Kütüphaneler ile aradıkları sessiz ve nezih ders çalışma ortamını bulan gençler, üniversiteye hazırlık kursuyla da ücretsiz dershane hizmeti alıyor. Öğrenciler, alanında uzman öğretmenlerin çeşitli branşlarda verdiği konu anlatımlarıyla eksik konularını pekiştirme ve tamamlama fırsatı buluyor. Periyodik olarak yapılan deneme sınavlarıyla da kendilerini ölçen öğrenciler, ÖSYM formatında gerçekleşen ATY ve TYT denem sınavları ile zaman kontrolünü sağlamayı öğreniyor. Uzman hocaların kontrolünde yapılan sınavda ter döken öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla da netlerini görme şansı yakalıyor. Deneme sınavlarına düzenli katılım sağlayan gençler, bu sayede eksik konularını tamamlayarak, Haliliye Belediyesi ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Belediye bünyesindeki eğitim hizmetleri ile 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden gençler, sunulan imkanlardan ötürü Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

Kaynak : PHA