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Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitimlerle 4 bin öğrenciye trafik kuralları öğretildi. Uygulamalı eğitimin verildiği alanda unutulmaz bir deneyim yaşayan minikler, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

"Çocuk Trafik Eğitim Parkı öğrencilerin öğrendiği ve eğlendiği adres olmaya devam ediyor"

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkında binlerce minik eğitim görüyor. Çocuklara trafik kültürünü aşılamak, trafik bilincinin oluşmasını sağlamak ve trafik kurallarını öğretmek amacıyla Haliliye Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimlerle, ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar periyodik olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkına götürülüyor. Burada merkezdeki öğrencilere trafik polisleri, kırsaldaki öğrencilere ise jandarma ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, ilk olarak teorik olarak trafik kuralları öğretiliyor. Öğrencilere levhaların ve trafik tabelalarının anlatıldığı eğitim sonrası minikler, minyatür bir şehrin canlandırıldığı Trafik Eğitim Parkında öğrendiklerini canlandırıyor. Levhaların, yaya geçitleri, yaya üst geçidi ve kavşakların bulunduğu alanda trafik polisleri kontrolünde öğrencilere, uygulamalı olarak trafik bilinci aşılanıyor. Tüm kuralları dikkatle öğrenen minikler, akülü araçlara da binerek, sürücülük deneyimi yaşıyor.

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında periyodik olarak düzenlenen eğitimlerle ise 4 bin 88 öğrenciye trafik kurallarının öğretildiği belirtildi. Çocuklar eğitimlere yoğun ilgi gösterirken, trafik kurallarını öğrenerek ve akülü araçları sürme deneyimi yaşayarak unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade etti. Minikler, sağlanan bu imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA