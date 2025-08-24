Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu Hakem Kurulu devreye girerek ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Bugün saat 11.00’da gerçekleştirilen ikinci toplantıdan zam kararı çıkmazken, taraflar arasında yapılacak 3. toplantının da tarihi belli oldu.

Kamu işverenin zam teklifi

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

Hükümetin zam teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, memur zammı için son teklifini açıklamıştı. Buna göre hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam teklif etmişti. Ancak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamazken, Kamu Hakem Kurulu devreye girdi.

Kamu Hakem Kurulu’nun vereceği karar nihai olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak.

Kaynak : PHA