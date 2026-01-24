Hafta sonunun gelmesiyle altın piyasası biraz yavaşlasa da hafta içinde yaşanan hareketlilikle birlikte altın hafta sonuna yüksek bir seviyede girdi. Yatırımcısının yüzünü güldüren altına yönelim artarken güncel fiyatlarda merak edilmeye başlandı.

İşte 24 ocak Cumartesi güncel altı fiyatları...

Altın (TL/gr)

6.944,72

22 Ayar Bilezik

6.432,70

Altın (ONS)

4.981,73

Cumhuriyet Altını

45.861,00

Yarım Altın

23.001,00

Çeyrek Altın

11.501,00

Ata Altın

46.636,62

Tam Altın

45.223,39

 

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS