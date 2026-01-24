Bunlar da ilginizi çekebilir

İşte 24 ocak Cumartesi güncel altı fiyatları...

Hafta sonunun gelmesiyle altın piyasası biraz yavaşlasa da hafta içinde yaşanan hareketlilikle birlikte altın hafta sonuna yüksek bir seviyede girdi. Yatırımcısının yüzünü güldüren altına yönelim artarken güncel fiyatlarda merak edilmeye başlandı.

