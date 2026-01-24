Hafta sonunun gelmesiyle altın piyasası biraz yavaşlasa da hafta içinde yaşanan hareketlilikle birlikte altın hafta sonuna yüksek bir seviyede girdi. Yatırımcısının yüzünü güldüren altına yönelim artarken güncel fiyatlarda merak edilmeye başlandı.
İşte 24 ocak Cumartesi güncel altı fiyatları...
Altın (TL/gr)
6.944,72
22 Ayar Bilezik
6.432,70
Altın (ONS)
4.981,73
Cumhuriyet Altını
45.861,00
Yarım Altın
23.001,00
Çeyrek Altın
11.501,00
Ata Altın
46.636,62
Tam Altın
45.223,39
Kaynak : PERRE
