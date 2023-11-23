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TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması programınaa İmam Hatip Ortaokulları(İHO) ve İmam Hatip Liseleri(İHL) kategorilerinde yarışmak üzere Adıyaman'dan öğrenciler katıldı.

Yarışmalar, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu tarafından koordine edildi.

Yarışma'da 'Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma' kategorisinde Şehit Fazıl Gürsoy İHO’dan Mirza Atlı birinci, Turgut Özal İHO’dan Furkan Doğan Baylan ikinci, Polis Amca İHO’dan Muhammed El İsa ise üçüncü oldu.

'Genç Hafızlar' kategorilerinde ise Şehit Fazıl Gürsoy İHO’dan Abdulsamet Yoldaş birinci, Turgut Özal İHO’dan Yunus Emre Alpaydın ikinci, Besni İHO’dan Mahmut Gabbaz üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, program sonunda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Yarışmaya katılan gençlerimizin hepsi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu yarışmalarda her bir öğrencimiz, kazançlı bir deneyim elde etti. Öğrencilerimizin her biri bizim için önemli ve değerlidir. Dereceye giren öğrencilerimiz, bölge yarışmalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Programa, Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli Şube Müdürü Mehmet İnce, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak : PHA