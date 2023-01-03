Alınan bilgiye göre kaza,Adıyaman'nın Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Gamze Ç.' ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Gamze Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Gamze Ç'nin cansız bendeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.