Atatürk Bulvarı üzerinde yapımı devam eden 5 katlı inşaatın en üst katında kalıp çakan kalıpçı ustasının güvenlik önlemi almadan yürümesi yürekleri ağızlara getirdi. Halat bağlanmadan ve güvenlik önleminin alınmadığı inşaatta sağa sola yürüyen kalıpçı ustasını görenler cep telefonu ile o anları görüntüledi. Dakikalarca cep telefonu kullanan kalıpçı ustası konuşması bitince çalışmaya devam etti. Cep telefonu ile kayıt altına alındığını fark eden kalıpçı ustası uyarıda bulunarak aldırış etmeden çalışmaya devam etti.

Kaynak : PHA