Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, kendisini hedef alan açıklamalara sert tepki gösterdi. Tekin, Özgür Özel’e seslenerek, “Benim son uyarım olsun ama “Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun” derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

“Ben o değilim, ben Sayın Özgür Özel’in abisiyim”

“Bizi böyle ekranlarda, şurada, burada yalan ve iftira olmayan şeylerle, çok kıymetli seçmenimizi ve partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırmaya yönlendirmeyin; umarım ki bu son olur. Dün de Özgür Özel’in bir açıklaması oldu. O geliyor ama biz gittikten sonra geliyor. “Gelince korkup kaçıyorlar” diye bir ifade kullandı. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Bu ifadeyi az önce de duymadınız; ama Sayın Özgür Özel’e yakıştıramadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır.”

“Suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir”

"Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok. Ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir. Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Benim son uyarım olsun; ama “Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun” derseniz, o zaman yarından itibaren ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için son olarak, Sayın Genel Başkanım da ricam, biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz"

Kaynak : PHA