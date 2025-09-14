Olay, kamu çalışanlarına yönelik şiddet konusunda endişe yaratırken, Birlik Haber Sen Adıyaman İl Başkanı Zahit Orman tarafından sert bir açıklamayla kınandı.

Adıyaman PTT Başmüdürlüğü’ne bağlı Sincik PTT Şubesi’nde görevli olan Altıntel’in saldırıya uğramasının ardından, sendika yetkilileri olayın takipçisi olacaklarını belirtti. İl Başkanı Zahit Orman, olay sonrası Altıntel’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Orman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Faillerin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreçleri başlatacağız. Kamu hizmeti sunan emekçilerimize yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Halit Altıntel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı nefretle kınıyoruz.”

Altıntel’in genel sağlık durumunun iyi olduğu, darp raporu aldığı ve olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi. Sendika yetkilileri, benzer olayların yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA