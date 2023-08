Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkisiyle zarar gören Gürlevik İçme Suyu Hattı’nın tekrar sorunsuz şekilde hizmet verebilmesi için tamirat ve yenileme işlemleri sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç çalışmalar hakkın bilgi vererek şu ifadelerde bulundu: “Evet şu an Gürlevik isale hattının kaynağındayız. Şehrin en önemli çıkış kaynaklarından Gürlevik hattındayız. Burada yeni çalışmamız bitmek üzere. Yaklaşık isale hattı tamamen şu an borular yenilendi devreye alındı. Kısmen yeni boruyu da devreye aldık. Tabi çok ciddi arızalar oluşuyor ondan bir taraftan kaynaklar yapılırken bir taraftan da yeni hatlarla su vermeye başladık. Tabi bir taraftan su verirken bir taraftan tasarruf noktasında vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Özellikle park bahçe sulaması ile ilgili ve aşırı israfla ilgili biraz daha duyarlı olmak lazım. Çünkü dünyada çok ciddi bir kuraklık trendi var. Bugün hem Gürlevik isale hattının 200’lük çok eski bir borusu var onun tamiratları yapılıyor. Diğer taraftan 500’lük olan hat var bunun tamiratları yapılıyor. Aynı zamanda yeni bütün boruyu da devreye aldığımızı, yerinde görerek durumu nedir diye incelemelerde bulunduk. Diğer taraftan da Tut Medetsiz hattından da suyumuz geliyor. Boruyu da arızalarını arkadaşlarımız tamir ediyorlar. Bir taraftan arkadaşlarımız kaynakları güçlendirirken bir taraftan da arızlar varsa onları tamir ediyoruz. Bir diğeri de tekrar tekrar uyarıyorum; lütfen suyu israf etmeyelim, suyun çok kıymetli olduğu özellikle temmuz ağustos eylül ayını biraz daha kıymetli kullanmakta yarar var. Kullandığımız, israf ettiğimiz her suyun bir başkasının hakkı olduğunu bir nevi başkasının hakkını gasp ettiğimizi buradan belli etmem gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor, kaynaklar güçlendiriliyor ve arızalar gideriliyor. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Buradan sabır gösteren tüm hemşehrilerime saygıyla teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” dedi.



