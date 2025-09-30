Şeriban ÖZÇAKMAK - Güneydoğu'nun en genç muhtarı olan Mehmet Yıldırım, Yeşilova Mahallesi muhtarlık seçimlerini kazandıktan sonra maaşını öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Yıldırımın'ın bu davranışı, mahalle halkı tarafından büyük takdir topladı.

Eğitim konusunda duyarlılığıyla bilinen genç muhtar, "Muhtarlık sadece idari işler yürütmekle sınırlı değil, aynı zamanda topluma fayda sağlamak için bir sorumluluktur. Ben de seçildiğim günden beri maaşımın yarısını ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere ayırıyorum" dedi.

Mehmet Yıldırım'ın bu tutumu, bölgede örnek bir davranış olarak gösteriliyor.

Kaynak : PERRE