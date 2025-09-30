Şeriban ÖZÇAKMAK - Gazete Balkan tarafından hazırlanan Mardin Belgeseli'nin galası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. Düzenlenen galada konuşan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Romenleri GAP bölgesine de davet etti.

Hollywood Multiplex Sineması'nda düzenlenen galaya; Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Demirel, Abdurrahim Taş, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Şube Müdürü Mustafa Yıldız, SELEC Genel Müdürü Oğuz Serkant Akın, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hamit Özpolat, Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Bakan Yardımcısı Claudius Mihail Dociu, Romania TV'den Andrei Marina Alexandra, DADA TV'den Daniel Marius, sanatçı Cem Deniz ve çok sayıda Rumen davetli katıldı.

GALA'da konuşan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depremleri sonrasında Romanya halkının deprem bölgesine yardım ulaştırmak için gösterdiği çabaya teşekkür ederek,"Romen-Türk ilişkileri Avrupa'daki en güzel örneklerden biridir. Halklarımız arasında dostluk ve kardeşlik duyguları karşılıklı olarak hissedilmektedir. Her yıl yaklaşık 3 milyon Romen turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Antalya'yı tercih ediyorlar. Ancak ben Romen dostlarımızı GAP bölgesine de davet ediyorum. Adıyaman'da Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izlemelerini, Mardin ve Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini görmelerini arzu ediyorum" dedi.

Kıymaz ayrıca, belgeselin yapımına öncülük eden Gazete Balkan'a, katkılarından dolayı Yunus Emre Enstitüsü'ne ve sosyal faaliyetlere duyarlılığıyla bilinen Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay'a teşekkür etti.

Büyükelçi Altan da açılış konuşmasında belgeselin hazırlanmasına emeği geçenleri kutladı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat ise konuşmasında,"Balkan gazetesi tarafından 7 Romen gazeteci GAP bölgesine gönderildi. Biz de birlik olarak misafirlerimizi üç gün boyunca ağırladık. Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'daki tarihi ve turistik alanları gezdiler, televizyonlarında yayınladılar. Umuyoruz ki bu çalışmalar, Romen turistlerin bölgeye ilgisini artıracaktır. Belgesele katkısı içinde ayrıca Romanya-Türkiye Ticaret ve sanayi odası başkanı Tamer Atalay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Belgesele katkı sunan yedi kişiye teşekkür plaketi takdim edilirken, belgesel gösteriminin ardından davetlilere kokteyl verildi ve belgeselin kulislerde değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak : PERRE