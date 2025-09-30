Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilgili birim müdürleri ve muhtarlarla birlikte Bahçecik Mahallesi'nde 6 bin 500 metrekare, Yeşilyurt Mahallesi'nde ise 7 bin 300 metrekarelik alanda yapımı süren park çalışmalarını yerinde inceledi.

"Hemşehrilerimiz Bu Alanlardan Doyasıya Faydalanacak"

Başkan Tutdere, projelerin mahallelerin çehresini değiştireceğini belirterek, "Bahçecik Mahallemizde yaklaşık 6,5 dönüm üzerine kurulu parkımızın yüzde 80'i tamamlandı. Çocuklarımızın eğleneceği, annelerimizin spor yapacağı, mahallemizin nefes alacağı modern bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Önceden atıl durumda olan bu bölgeler artık yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla halkımıza hizmet edecek. Mahalle parklarımız tamamlandığında şehrimizin çehresi değişecek, tüm hemşehrilerimiz bu alanlardan doyasıya faydalanacak. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz her noktada halkımızla birlikte, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mahallemizde Büyük Değişiklikler Oldu"

Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Yolcu da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız göreve geldiğinden beri mahallemizde büyük değişiklikler oldu. 6 bin 500 metrekarelik parkımız çocuklarımız ve mahalle sakinlerimiz için çok kıymetli. Daha önce bu alanlar atıl durumdaydı, kışın kirli sular ve sivrisineklerle uğraşıyorduk. Başkanımız bizi bu sorunlardan kurtardı. Altyapıdan sosyal alanlara kadar gözle görülür bir değişim yaşandı. Mahallem ve tüm Adıyamanlılar adına teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık." dedi.

Kaynak : PERRE