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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ambarlı Limanında yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde Çin’den geldiği belirlenen bir konteyner takip altına alındı.

Gerçekleştirilen belge kontrolü ve x-ray taramasının ardından durumu şüpheli değerlendiren ekipler detaylı fiziki arama başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde beyan dışı olan ve gümrüğe farklı beyan edilen 2 bin 640 adet muhtelif markalarda kol saati, 10 bin 800 adet şarj adaptörü, 814 adet çok özellikli hoparlör, 580 adet powerbank, 150 bin adet su geçirmez telefon saklama kabı, 100 adet far camı ve aksamı, 100 adet fön makinesi, 15 adet kamera, 180 adet transmitter, 30 adet tv box, 85 adet tv stick ve 150 adet anahtarlık cinsi kaçak eşya getirildiği tespit edildi.

Ekiplerin başarılı operasyonunda ele geçirilen kaçak eşyanın toplam 21 milyon 782 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı. Diğer taraftan, eşyanın gümrüğe daha düşük vergi kaleminden beyan edilmesinden dolayı oluşacak 6 milyon 313 bin liralık kamu zararının da ekiplerimizin operasyonu neticesinde önüne geçildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan kaçak eşyalara el konuldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)