Yeniden Refah Partisinin yükselişinin Adıyaman ve Şanlıurfa bölgesinden olacağına dikkat çeken Gülpınar, belediyeleri kazanacaklarını ifade ederek şunları söyledi; “Seçim sürecinin sonuna yaklaştık. Bütün bu emeğimizin zahmetimizin karşılığını hem Adıyaman’da hem Şanlıurfa’da hem de bütün Türkiye’de Yeniden Refah Partisi olarak almayı ümit ediyoruz. Allah nasip ederse inşallah Yeniden Refah Partisinin yükselişi bu bölgelerden olacak. Gerek Adıyaman gerek Şanlıurfa’dan. Buralarda ciddi bir oy artışı söz konusu. Tabi önemli olan oy artışının yanında belediyeleri de kazanabilmek. Ne kadar çok Milli Görüş belediyeciliğine hep birlikte imza atarsak ne kadar çok Yeniden Refah Partisini belediyelerde iktidara getirebilirsek hem Adıyaman’da hem Şanlıurfa’da bizler için çok önemli. Siz değerli Adıyamanlı hemşehrilerimizden desteklerini vermelerini rica ediyorum. Hakikaten çok önemli bir süreçteyiz. Ben Adıyaman’da gerek merkezde gerekse bütün ilçelerde özellikle Besni’de Kâhta’da, Gölbaşında Samsat’ta bütün ilçelerde Yeniden Refah Partisinin yükselişini göstereceğine inanıyorum. Buradan kaç tane belediyeyi kazansak bizim için o kadar mutluluk verici olacak. Hakikaten Yeniden Refah Milli Görüş belediyeciliğini tekrar canlandırmamız bütün Türkiye’ye göstermemiz kanıtlamamız lazım. Ben şimdiden vereceğiniz bütün desteklere teşekkür ediyorum”

Kaynak : PHA