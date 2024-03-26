Özel bir otelin toplantı salonunda düzenlenen 'Muhtarlar, STK ve Oda Temsileriyle İftar Programı'na Bakan Özhaseki, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, partililer, Muhtarlar, STK ve Oda Temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'nun ardından kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, seçimdeki çalışmaları hakkında konuşarak seçim sonrası yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

"Hakkımız helal olsun deyinceye kadar buradayım"

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Bakan Özhaseki,"Bundan bir sene önce büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Adıyaman'dan gitmeyeceğim. Bütün işler bitinceye kadar, bütün hak sahipleri size hakkımız helal olsun deyinceye kadar buradayım bunu bilesiniz."dedi.

"Turistik ziyaret gibi yaparak sonrada selfiler çekip giden belediye başkanları vardı"

680 bin ev ve 170 bin işyerinin yıkıldığını hatırlatan Bakan Özhaseki,"Binyıl Anadolu medeniyetinde karşımıza çıkabilecek en büyük felaketle karşılaştık. 9 saat arayla 3 dakika süren yerleşim yerlerimizin altından geçen dehşet depremler. 680 bin evimiz yıkıldı, 170 binde işyerimiz yıkıldı. Maddi zarar 104 milyar dolar. İşin manevi zararını ölçecek bir cihaz çıkmadı daha her evde acı tütüyor. Hangi eve çay içmeye gitsek ev teslimatında emin olun gözyaşları hala sel gibi akıyor. Zaten evden çıkarken hepimiz ağlayarak çıkıyoruz. Fakat bu felaket büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Çok şükür bizler hizmet eriyiz. Bu işleri yapmak istiyoruz insanımızın duasını almak istiyoruz. Ama bir taraftan da o günlerde sadece gelip buralarda turistik ziyaret gibi yaparak sonrada selfiler çekip giden belediye başkanları vardı siz onları kim olduğunu biliyorsunuz. Hava attıkları zaman yerlerinde durulmuyor milyonlarca nüfusları var. Hiçbir sorumluluk hissetmediler. Değerli arkadaşlar Adıyaman özelinde söylüyorum sadece genelde bahsetmeyeceğim 39-40 bin kadar hak sahibimiz var. Biz burada 45 bin civarında inşaata başladık. İndere'de olanları zaten görüyorsunuz. Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıklarımızı ilk binanın cephesinde çıktı. Rezerve alanı ilan ettiğimiz zaman bu tayfa malımıza çöküyorlar, hakkımızı alıyorlar diye bağırıyorlardı. Şimdi her taraftan gelin burayı da ilan edin yapın diyorlar. Yapıncada iyi yapıyoruz. TOKİ 22 yılda 1 milyon 340 bin bir tanesi bile depremde yıkılmadı. Sıva çatlağı bile yok." Şeklinde konuştu.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Özhaseki, kentten ayrıldı.



Kaynak : PHA