THF Ankara Spor Kompleksi'nden 19 Mart'ta yola çıkacak olan THF otobüsü, Kahramanmaraş ve Adıyaman afet bölgesine bir kez daha ayni yardım ve Gönüllü Timi taşıyacak.

THF-Kızılay gönüllüleri; yemek dağıtımı, taşıma, bakım gibi görevlere ek olarak, çadırlarda kalan vatandaşlarımıza psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler ve muhtelif sportif faaliyetleri gibi gönüllü hizmeti verecek.

20-24 Mart 2023 tarihleri arasında devam edecek Gönüllü Timi çalışmalarında yer almak isteyen hentbol ailesinden gönüllülerin, A klasman gözlemcimiz ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik'e doğrudan 0506 358 2781 numaralı telefona SMS veya Whatsapp üzerinden mesaj atarak ulaşmaları gerekmektedir.