Alınan bilgiye göre olay, akşam Beylerderesi göletinde meydana geldi.

İddiaya göre, gölete genç bir kızın girdiğini görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından gölde yapılan aramada Elbistan nüfusuna kayıtlı Leyla Yiğit (15) çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yiğit'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından kesinliğe kavuşacağı bildirildi.



Kaynak : PHA