Reflektörlerin özellikle gece saatlerinde traktörlerin görünürlüğünü arttırarak traktör kazalarının önüne geçilmesi ve trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Kaymakam Seyhan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli traktör sürücüleri. Traktörlerde, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğindeki şartlara uygun olan flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası olması zorunludur. Uyarı lambaları, gece trafiğinde traktör kullanıcılarının diğer yol kullanıcıları tarafından daha rahat fark edilmesi için kullanılmaktadır. Bu şekilde kaza yapma riski azalmış olacaktır. "Can Yanmasın, Mal Ziyan Olmasın." dedi.

Kaynak : PHA