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Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer hattın aktif olmadığını belirterek hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Olay yerine Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Özbay gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayda can ve mal kaybı meydana gelmezken çevrede maddi hasar oluştu.



Kaynak : PHA