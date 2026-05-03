Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamu yatırımları ve devam eden projelerin ele alındığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Gölbaşı Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da katıldı. İlçe Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede sürdürülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve yürütülen hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. İlçede devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, ilgili kurum temsilcileri de sürece ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, vatandaş odaklı hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Öte yandan Milletvekili Alkayış ve beraberindeki heyet, Kaymakam Kadir Algın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki kamu yatırımları ve devam eden hizmetler ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Algın, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Alkayış ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak : PERRE