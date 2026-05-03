Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Trendyol 1. Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig’e yükselen takımlar için açıklamada bulundu. Ligin son haftasında alınan sonuçların ardından Amedspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte değerlendirmede bulunan Tutdere, hem Amedspor’u hem de Erzurumspor FK’yı tebrik etti. Diyarbakır temsilcisinin sezonu ikinci sırada tamamlayarak üst lige yükselmesi, spor kamuoyunda geniş yankı bulurken, elde edilen başarıya ilişkin mesajlar da peş peşe geldi. Başkan Tutdere, açıklamasında kulüplerin sezon boyunca ortaya koyduğu performansa dikkat çekerek, bu başarıda emeği bulunan tüm kesimlere teşekkür etti.

Başkan Tutdere, her iki kulübü de tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

'Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'u ve Erzurumspor FK'yi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyetleri, kulüp yönetimlerini ve takımlarını her koşulda destekleyen Diyarbakır ve Erzurum halkını kutluyorum. Her iki takıma da Süper Lig'de başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE