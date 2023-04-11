Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayılan Caddesi üzerinde 3 katlı binanın enkazının kaldırıldığı esnada polis ekipleri tarafından sahte olduğu tespit edilen eskitilmiş ve altın süsü verilmiş İncil bulundu. Tarihi eser süsü verilen ve eskitilen İncil'in içerisinde sarı ile boyanarak altın süsü verilmeye çalışıldığı ve yapılan incelemede sahte olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından teslim alınan sahte İncil'in dolandırıcılar tarafından tarihi eser olarak satılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA