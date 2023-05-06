6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremden etkilenen 11 ilin arasında en çok yıkıma neden olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından enkaz kaldırma çalışmalarında güvenlik önlemi alınırken çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Polis ekipleri tarafından 242 kişiye teslim edilirken enkazlardan çıkan 89.000 TL para, 12.800 Euro, 5.000 İsviçre Frangı, 37 adet Cep Telefonu, 18 adet Altın Bilezik, 13 adet Altın Küpe, 12 adet Altın Yüzük, 72 adet Çeyrek Altın, 62 adet Yarım Altın, 53 adet Altın Kolye , 8 adet Çelik Kasa, 8 adet Av Tüfeği, 7 adet saat, onlarca bilgisayar, tablet ve onlarca araç sahiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından enkaz kaldırma çalışması esnasında güvenlik önlemi üst düzeyde sağlanırken her enkazda 2 polis görev yapıyor.



Kaynak : PHA