Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 11 ilin arasında en çok yıkımın olduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Mevlit programına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi



Kaynak : PHA