Alınan bilgiye göre kavga, Asfalt Mahallesinde meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan Oruç Köseler ve Ozan Mazlum Yıldırım arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Ozan mazlum Yıldırım, Oruç Köseler’e vurmaya başladı. Kavganın büyümesi sonucu, Köseler eline geçirdiği sopa ile Yıldırımı darp etti. Meydana gelen kavgada Köseler ve Yıldırım yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Köseler ve Yıldırım ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak : PHA