Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, mahalle sakinleri Gölbaşı Belediyesi tarafınsan sokak hayvanları zehirlenerek öldürülmeye başlandığı öne sürüldü.

İlçenin farklı mahallelerinde köpek ölümlerinin yaşandığını fark eden vatandaşlar tedirgin olurken, Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından köpeklerin zehirlenerek öldürülmeye başlandığı öne sürüldü.

İlçedeki köpeklerin birkaç gündür itlaf edildiğini iddia eden yöre sakinlerinden O.Ç.,"Birkaç gündür yaklaşık 3 köpek zehirlenerek öldüğünü gördük.Videolarda da görüldüğü üzerine köpekler can çekişerek ölüyorlar. Ben görmedim ama mahalle sakinlerimizin ifadesine göre belediye ekipleri tarafından zehirlendiği söyleniyor. Bunu yapanlar cani bile olamaz. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Sokak hayvanları ülkemizin bir parçasıdır ve çözümü öldürmek değildir. Belediye tarafından büyük barınaklar yapılır hayvanlar buralarda bakıma alınır.Bu bir insanlık ayıbıdır. İlçemizde büyük bir tepki var"dedi.

İlçe halkı tedirginliğini dile getirirken, yetkilileri göreve davet ettiler.



Kaynak : PHA