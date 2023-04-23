İlk tören, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Şeyh Özdemir’in Şehit Özer Salik İlkokulumuzda

Atatürk Büstüne çelek sunması ile başladı.

Çelenk Sunma Töreninden sonra program Psiko-Sosyal Destek Çadırında devam etti. Buradaki Programa Koordinatör Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Ahmet İşler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardandan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı konuşmada,"Egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine teslim edildiği, TBMM’nin açılışının 103. Yıl dönümünde, iki bayramı birden kutlamanın, buruk da olsa, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramımız kutlu olsun!...

103 yıl önce bu gün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarının KUVVAYI MİLLİYE ruhunu Ankara’nın kalbinde merkezileştirdikleri bir gündür 23 Nisan!...

103 yıl önce bu gün, içinde bulundukları olumsuzluklar, sıkıntılar ve çaresizliklerle dolu bir ortamda, hiçbir yokluğa ve yoksulluğa aldırmadan kurtuluş meşalesini yaktıkları bir gündür 23 Nisan!...Yakılmış, yıkılmış, yoksulluk ve çaresizlik içerinde bir ülkeyi, küllerinden yeniden yaratma azmini gösteren Atatürk ve arkadaşları, tüm olumsuzlukları ellerinin tersiyle iterek, Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Bu hareket, bu mücadele, bu kararlılık; şu an içinde bulunduğumuz depremin yarattığı olumsuz şartlar içerisinde bize örnek olmalı, bizi teşvik edip hareketlendirmeli, umutlarımızı yeşerterek burukluğumuzu, üzüntülerimizi, çaresizliğimizi umuda ve çareye dönüştürmelidir. 23 Nisan iradesinden alacağımız dersle, daha güzel bir Gölbaşı’nın kurulacağına inanmalı, ilçeyi yeniden imar edip kurma yolunda azim ve kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Nasıl ki, tüm olumsuzluklara rağmen, Genç Türkiye Cumhuriyeti, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden doğduysa, biz de, şu an yıkık ve enkaza dönüşmüş olsa da genç Gölbaşı’nı, daha güzel bir ilçe olarak yeniden ayağa kaldıracağımıza inanmalıyız. 6 Şubat’tan bu yana, bunun mücadelesi verilmekte ve epeyce de bir yol kat edilmiş bulunmaktadır. Bu konuda, sadece milletimiz değil, birçok dost ülke de yaralarımızı sarmak, ilçemizi ve depremden etkilenen tüm bölgelerimizi ayağa kaldırma konusunda bizlere destek vermektedir. Bu yaraları; hep birlikte, el ele, gönül gönüle vererek, birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhunu dün olduğu gibi, bu gün de dipdiri tutarak birlikte saracağız. Umutsuzluk ve yeise yer yok!... Yiğit, düştüğü yerden kalkacaktır. Bu yiğidi düştüğü yerden kaldırmak için, bu güne kadar aziz milletimizin asil desteklerini gördük. Ülkenin dört bir yanından yardımlar ulaştırıldı. Dünyanın dört bir yanı da bu kampanyaya destek verdiler. Hepsine, herkese minnettarız. Bu desteği, 6 Şubattan bu yana, hiç ara vermeden sürdüren tüm kurum, kuruluş ve STK’lara ilçem ve camiam adına şükranlarımı arz ediyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramınızı tekrar kutluyor, depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de şifalar dilerken hepinizi saygı ile selâmlıyorum." Dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler hazırladığı gösteri ve şiirlerin ardından başta Ahbap Derneği olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı etkinlikler ile program devam etti.



Kaynak : PHA