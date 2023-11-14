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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın da katıldığı hurma hasadında Trabzon Hurması olarak bilinen ve son 3 yılda 3 bin fidan dağıtılarak üretim alanı genişletilen ürüne ilişkin bilgiler verdi.

Kiyas açıklamasında, üreticinin pazar sorunu olmadığına değinirken, kurutmalık hurma üretiminin de artarak devam ettiği bilgisini verdi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas'ın açıklaması şöyle:

Gölbaşı ilçemizde Trabzon Hurması hasadına başladık. Gölbaşı ilçemiz Adıyaman'da Trabzon Hurması yetiştiriciliğinin lokasyon olarak yoğunlaştığı bir yer. Türkiye'de yetiştiricilik anlamında üçüncü, üretimde ise ikinci sıradayız. Adıyaman ilinde 5 bin 500 dekar alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte bekliyoruz. Trabzon Hurması için özellikle Gölbaşı'nda pazarlama sorunumuz bulunmamaktadır. Tüccarlar gelir, bahçeyi yerinde bizzat almaktadır. Fiyatı da şu anda 15-20 lira arasındadır. Bazı çiftçilerimiz kurutmasını da yapmaktadır. Kurutmalık hurma da pazara sunulmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından son üç yılda yaklaşık 3 bin fidan desteği yapıldı. Gölbaşı'nda Trabzon Hurması yetiştiriciliği gittikçe artmaktadır.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, 'Trabzon Hurması' üretim alanında üçüncü, üretilen hurma miktarında ise ikinci sırada yer alıyor. Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak da adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı'na bağlı Karaburun Köyü'nde başlandı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan hurma hasadına katılarak hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme, sevk ve pazarlama işlemleri hakkında bilgiler aldı.

Kaynak : PHA