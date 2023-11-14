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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki zemin sıvılaşması ve yapılan zemin etüdü çalışmaları ile imar durumu hakkında bilgi veren Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Malumunuz olduğu üzere, Gölbaşı ilçemiz depremden en çok etkilenen yerleşim bölgelerinin başında geliyordu. Zemin sıvılaşması ciddi yer tuttuğu deprem bölgesindeki ender yerlerden biriyiz. Bu konuda Seyhan Hocamız ve ODTÜ'den, Gazi'den, Hacettepe'den ve adını sayamayacağımız diğer üniversitelerden konunun uzmanı profesör hocalarımız yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Bu çalışmalar Kasım ayı sonunda bitecek. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bu çalışma raporu sunulacak. Bunun akabinde de Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu görüş ve rapor doğrultusunda kararı kamuoyu ile paylaşacaktır. Biz de bu kararı heyecanla bekliyoruz. İnanıyorum ki, bu yıl bitmeden imar netliği kazanacaktır." dedi.

Adıyaman genelinde en çok camlı esnaf konteyneri verilen yerin Gölbaşı ilçesi olduğunu aktaran Kaymakam Seyhan, "Yeteri kadar konteynerimiz var o nedenle de çarşı durumunu durdurduk. Yeni çarşı oluşturmuyoruz. Şu an sayısal olarak esnafa en fazla konteyner verilen yer Gölbaşı. İmar da netlik kazandıktan sonra ayrı bir boyuta geçilecek. Haliyle yeni bir çarşı yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra meydana gelen yıkımdan etkilenen ve pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Gölbaşı gölünde yeni etkinlikler yapılıp yapılmayacağı, ne zaman yapılabileceği konusunda da açıklama yapan Kaymakam Seyhan, "Gölbaşı gölü ile ilgili belediye ve Milli Parklar arasındaki protokol gereği çevre çalışması, düzenleme yapılıyor. Orayla alakalı bazı projeler var, inşallah onlar hayata geçirildiği takdirde ben inanıyorum ki, seneye bu zamanlar çok daha farklı bir Gölbaşı ile karşılaşacağız. İlerde tabi ki çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. dedi.

Kaynak : PHA