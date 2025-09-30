Şeriban ÖZÇAKMAK ­- Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Adıyaman KYK Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu'nu ve Atak Koleji'ni ziyaret ederek öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlerle bir araya gelerek onların eğitim hayatına dair soru ve beklentilerini dinleyen Başkan Göksu, özellikle günümüzde dijital ve teknolojik dünyada etkin yerimizi almamız için öğrencileri uyararak duyarlılıklarını ve gayretlerini artırırken değerlerimizden de kopmamanın önemini vurguladı.

Kaynak : PERRE