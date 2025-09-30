Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, özellikle kaldırımlar ile engelli rampalarına park eden sürücüler hem sözlü hem de yazılı olarak uyarıldı.

Ekipler, yapılan uyarılara rağmen ihlallerin sürmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtirken, şehirde yaya önceliğinin önemine dikkat çekti ve herkesin ortak yaşam alanlarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Kaldırımlar Yayalarındır"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "Kaldırımlar, engelli rampaları ve yaya geçitleri toplumun ortak kullanım alanlarıdır. Bu alanlara yapılan her türlü park ihlali, başta engelli bireylerimiz olmak üzere tüm yayaların yaşamını zorlaştırmaktadır. Belediye olarak bu konuda taviz vermeyeceğiz. Amacımız ceza kesmek değil, toplumsal bilinç oluşturmaktır. Ancak uyarılara rağmen ihlallerin devam etmesi durumunda yasal yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız. Tüm sürücülerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE