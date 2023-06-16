Şanlıurfa'da iki gün süren turnuvaya, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şırnak, Batman, Bingöl, Elazığ, ve Sivas’tan yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Adıyaman’dan turnuvaya 8 sporcu ve 1 antrenör ile katıldıklarını belirten İl Müdürü Fikret Keleş;"Sporcularımız katıldıkları her müsabakadan madalya ile dönerek bizleri gururlandırıyor. Yine Şanlıurfa’da Altın madalya alan sporcularımız Yunus Gazı Uyğul, Yaren Yalçın ve Zehra Pamukci, Gümüş madalya alan sporcularımız Hacı Ali Uludağ, Bronz madalya alan Sacide Kılavuz ve Eylül Alıcı bizleri çok mutlu etti. Ben şampiyon sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, kutluyorum” dedi.



Kaynak : PHA