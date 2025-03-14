Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz ay artmaya devam ettiğini açıkladı.

Şeker, bitkisel yağlar ve süt ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, dünya genelindeki gıda maliyetlerini yükseltti. Ancak Türkiye’de gıda fiyatları, küresel ortalamayı ciddi şekilde geride bırakarak yüzde 3.2 oranında bir artış gösterdi. Bu da Türkiye’deki gıda enflasyonunun dünya genelinin neredeyse iki katı seviyelerine çıktığını gösterdi.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Türkiye ile ABD arasındaki gıda fiyat farklarını videolu paylaşımla ortaya koydu.

Buna göre, Türkiye’deki gıda fiyatları, ABD’deki Türk marketlerinde satılan ürünlerle kıyaslandığında, belirgin bir şekilde daha pahalı. Özellikle bakliyat, pirinç, yağ ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinde büyük fiyat uçurumları dikkat çekti.

Örneğin, Türkiye’de 1 kilo kırmızı mercimek 110 TL iken, ABD’de aynı ürün 5 dolara satılmakta. 1 kilo pilavlık bulgur Türkiye’de 55 TL’den 40 TL’ye düşerken, ABD’de yalnızca 2 dolara satılıyor. Ayrıca, 1 litre sızma zeytinyağı Türkiye’de 340 TL, ABD’de ise 18 dolara satılmakta.

Türkiye’de gıda fiyatlarının artışının yüksek enflasyon ve döviz kuru etkisiyle ilgili olduğu belirtildi.

İşte Türkiye ile ABD arasındaki gıda fiyatlarının karşılaştırıldığı listedeki 16 ürün şöyle:

1. Reis marka 1 kilo kırmızı mercimek - Türkiye: 110 TL

- ABD: 5 USD

2. Reis marka 1 kilo nohut - Türkiye: 140 TL

- ABD: 7,5 USD

3. Reis marka 1 kilo pilavlık bulgur - Türkiye: 55 TL (40 TL'ye düşmüş)

- ABD: 2 USD ,

4. Reis marka 1 kilo baldo pirinç - Türkiye: 150 TL (125 TL'ye düşmüş)

- ABD: 7 USD

5. 400 gram Ahmad çayı - Türkiye: 455 TL

- ABD: 8 USD

6. Lipton yarım kilo toz çay - Türkiye: 138 TL

- ABD: 7 USD

7. Komili 5 litre ayçiçek yağı - Türkiye: 360 TL

- ABD: 13 USD

8. Yudum Egem 1 litre sızma zeytinyağı - Türkiye: 340 TL

- ABD: 18 USD

9. İçim marka 500 gram tereyağı - Türkiye: 250 TL

- ABD: 14 USD

10. Pınar marka 700 gram tereyağı - Türkiye: 449 TL

- ABD: 25 USD

11. Sütaş 600 gram taze kaşar - Türkiye: 200 TL (190 TL'ye düşmüş)

- ABD: 17 USD

12. İçim marka 600 gram taze kaşar - Türkiye: 190 TL

- ABD: 13 USD

13. Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gram kahve - Türkiye: 66 TL

- ABD: 2,5 USD

14. Öncü marka 1650 gram domates salçası - Türkiye: 140 TL

- ABD: 14 USD

15. Koska 380 gram reçel - Türkiye: 80 TL

- ABD: 3 USD

16. 750 gram Nutella - Türkiye: 230 TL

- ABD: 9 USD