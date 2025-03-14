Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Külafhöyük Köyü’nü ziyaret ederek, çevre düzenleme çalışmaları başlatılan ve önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek olan köy evlerini yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Varol, devletin güçlü desteğiyle yürütülen projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artıracak şekilde planlandığını belirtti.

"Köylerimizde Umutla Yeniden İnşa Sürecini Sürdürüyoruz"

Vali Varol, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde en küçük bir ihmale mahal vermeden çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle ve metanetle Adıyaman’ı köyleriyle birlikte yeniden inşa ediyoruz. Şehrimizi modern yaşam alanlarına dönüştürmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Külafhöyük Köyü’nde olduğu gibi, kırsalda da vatandaşlarımız için güvenli ve yaşanabilir konutlar inşa ediyoruz."

Depreme Dayanıklı, Modern ve Konforlu Köy Evleri

Yetkililer, inşa edilen 34 köy evinin kırsal yaşamın gereksinimlerine uygun olarak tasarlandığını, depreme dayanıklı modern yapılar olduğunu ve çevre düzenlemesiyle birlikte köy dokusuna uygun bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Vali Varol, Külafhöyük Köyü’ndeki kalıcı konutların en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, yeni yaşam alanlarının hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA