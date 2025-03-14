Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il merkezine bağlı Börgenek Köyü’nü ziyaret ederek inşaat çalışmalarında sona gelinen kalıcı köy evlerini inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Varol, evlerin yöre mimarisine uygun, sağlam ve güvenli bir şekilde inşa edildiğini belirtti.

“Köylerimizde Hayatı Yeniden İnşa Ediyoruz”

Depremin etkilediği merkez, ilçe ve köylerde iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ardından sadece şehir merkezinde değil, kırsalda da vatandaşlarımız için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuyoruz. Börgenek Köyü’nde olduğu gibi, birçok bölgemizde köy evlerimiz hızla yükseliyor. Bu evler, bölgenin iklimine ve geleneksel mimarisine uygun olarak inşa ediliyor. Temel amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak."

Güvenli ve Konforlu Köy Evleri İnşa Ediliyor

Yetkililer, inşa edilen köy evlerinin depreme dayanıklı yapılar olarak planlandığını ve modern altyapı imkanlarıyla donatıldığını belirtti. Proje kapsamında, her hanenin geleneksel yaşam tarzına uygun şekilde tasarlandığı, aynı zamanda konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturulduğu ifade edildi.

Vali Varol, tamamlanma aşamasına gelen köy evlerinin en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, vatandaşların yeni evlerinde sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını diledi.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA