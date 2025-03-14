6 Şubat depremlerinin ardından gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışan personelin, Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırma sürecinde kritik bir rol üstlendiğini belirten Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sonrası büyük bir emekle şehrimizi yeniden inşa eden Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sizlerin özverili çabalarıyla Adıyaman, güçlü yarınlarına emin adımlarla ilerliyor."

Şehri Yeniden Ayağa Kaldıran Gayretlere Teşekkür

Vali Varol, deprem sonrası yapılan çalışmalarda fedakârca görev alan personele minnettar olduklarını vurgulayarak, kalıcı konutların teslim sürecinde titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti.

İftar programında, Ramazan ayının huzur veren atmosferinin birlik ve beraberliği pekiştirdiği belirtilirken, kardeşlik duygularının güçlenmesi ve zor günlerin dayanışma içinde aşılması gerektiği vurgulandı.

“Ramazan Ayı Sofralarımıza Bereket, Evlerimize Huzur Getirsin”

Program sonunda konuşan Vali Varol, Ramazan ayının bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, şehir için çalışan tüm personele kolaylıklar diledi.

"Ramazan Ayı’nın huzur veren atmosferinin kalplerimize sevgi, sofralarımıza bereket, evlerimize huzur ve saadet getirmesini diliyoruz. Deprem sonrası Adıyaman'ı yeniden inşa etmek için gösterdiğiniz fedakârlık takdire şayandır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

İftar programı, samimi sohbetler ve dualarla sona erdi.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA