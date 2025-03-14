Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Mustafa Alkayış, İndere bölgesinde yapımı süren ve etap etap vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, örnek daireyi gezerek konutların yapısal özellikleri ve vatandaşlara sunulan imkanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Bir Şehir, Yeni Bir Başlangıç

Afetlere karşı dirençli tünel kalıp sistemi ile inşa edilen ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan konutlar, Adıyaman’ın kalbinde yeni bir yaşam alanı oluşturuyor.

Proje kapsamında;

Eğitim kurumları,

Sağlık merkezleri,

Ticari alanlar,

Yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları gibi birçok yapı da hayata geçiriliyor.

Yetkililer, bu projeyle yalnızca konut değil, tam donanımlı bir şehir inşa edildiğini vurgulayarak, Adıyaman’ın geleceğini güvenle inşa etme sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların Yerleşimi Aşamalar Halinde Devam Ediyor

Yetkililer, kura çekimi tamamlanan konutların bu yıl içinde tamamen hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Konutlara yerleşen ailelerin, güvenli ve modern yaşam alanlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğu ifade edildi.

Yetkililer, projenin Adıyaman halkına hayırlı olmasını dileyerek, depremzedelerin sağlam, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA