Düzenlenen programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Mustafa Alkayış, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, jandarma ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an Tilaveti ve Dualar Edildi

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler seslendirilerek, şehitlerin aziz hatırası yâd edildi.

Mevlid programında, eller semaya kaldırılarak Çanakkale’den bugüne vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi. Okunan dualarda, birlik ve beraberliğin daim olması, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması ve milletin huzuru için niyazlarda bulunuldu.

"Şehitlerimizin Mekânı Cennet Olsun"

Törende konuşan yetkililer, şehitlerin vatan için en büyük fedakârlığı yaptığını belirterek, onların hatıralarının sonsuza kadar yaşatılacağını ifade etti.

"Kutsal vatan toprakları uğruna can veren aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Çanakkale’de başlayan destansı mücadele ruhu, bugün de milletimizin birlik ve beraberliğiyle devam etmektedir. Onları rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz."

Adıyaman’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programların gün boyu devam edeceği bildirildi.

PERRE Haber Ajansı

Kaynak : PHA