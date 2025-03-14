Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, çarşı projesinin şantiye alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Adıyaman’ın Vizyonunu Değiştirecek Bir Proje"

Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde sadece kalıcı konutlarla değil, ticari ve sosyal alanlarla da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Depremde ağır yara alan şehrimizin yeniden inşası kapsamında, yalnızca kalıcı konutlar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Adıyaman’a yeni bir vizyon kazandıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Çarşı Projesi, ticaretin canlanmasına ve sosyal yaşamın hareketlenmesine büyük katkı sağlayacak. Esnafımız modern ve güvenli dükkânlarda faaliyet gösterecek, vatandaşlarımız ise konforlu bir alışveriş ortamına kavuşacak."

Ticari Hayata Yeni Bir Soluk Getirecek

Yetkililer, Çarşı Projesi’nin geleneksel çarşı kültürünü modern bir anlayışla yeniden yorumladığını ve Adıyaman’da ticari hayatın merkezi haline geleceğini belirtti. Proje kapsamında:

Modern iş yerleri ve ticaret alanları oluşturulacak,

Geniş sosyal donatı alanları ile vatandaşlara konforlu bir ortam sunulacak,

Depreme dayanıklı ve güvenli bir yapı modeli uygulanacak.

Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

İnşaat çalışmalarının belirlenen takvim çerçevesinde hızla ilerlediği ve projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir dönüşüm sağlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, Çarşı Projesi’nin Adıyaman’ın geleceğine yön veren önemli projelerden biri olduğunu ve ticaretin yeniden canlanması adına büyük bir adım niteliği taşıdığını belirtti.

Kaynak : PHA