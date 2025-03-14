SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU



CHP Adıyaman İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette, şehirleşme, deprem yönetmeliği ve mühendislik alanındaki güncel gelişmeler ele alındı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tuncay Kaya ve yönetimi, sektörde karşılaşılan zorlukları paylaşırken, çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Engin Doğan, "İnşaat mühendislerimizin ve teknik uzmanlarımızın görüşleri, kentimizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Değerli bilgilendirmeleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



DEPREM VE YAPI GÜVENLİĞİNE VURGU



Başkan Engin Doğan, özellikle deprem riski yüksek bir bölgede bulunan Adıyaman’da yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Şehirlerimizi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için bilimsel yaklaşımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu konudaki katkıları kıymetlidir" şeklinde konuştu.



CHP Adıyaman İl Başkanlığı, kent planlaması ve yapı güvenliği konusunda ilgili meslek odalarıyla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.