Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Varol ve Milletvekili Kurt, camide görev yapan işçilerle de sohbet ederek çalışmalara ilişkin görüşlerini dinledi.

"Tarihi Kimliğimizi Yeniden Canlandırıyoruz"

Depremde büyük hasar alarak yıkılan Ulu Cami'nin Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken yetkililer, yapılan restorasyon çalışmalarının aslına uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Vali Dr. Osman Varol, caminin yeniden inşa edilmesinin sadece bir yapı çalışması olmadığını, aynı zamanda şehrin tarihi ve manevi değerlerinin korunması adına önemli bir adım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Adıyaman’ın en önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami’nin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Burada yürütülen restorasyon faaliyetleri, caminin özgün mimarisine sadık kalınarak titizlikle gerçekleştiriliyor. Şehrimizin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız sürecek."

Restorasyon Çalışmalarında Son Durum

Yetkililerden alınan bilgilere göre, restorasyon süreci kapsamında caminin ana yapı unsurları güçlendirilirken, tarihi dokusuna uygun malzemeler kullanılarak yeniden inşa ediliyor. Çalışmaların belirlenen takvim çerçevesinde ilerlediği ve caminin en kısa sürede ibadete açılması için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Depremde zarar gören diğer tescilli yapılar gibi Ulu Cami’nin de en kısa sürede tamamlanarak Adıyaman halkının hizmetine sunulması hedefleniyor. Yetkililer, restorasyon çalışmalarının hem mimari hem de tarihi hassasiyetlerle yürütüldüğünü ve sürecin düzenli olarak denetlendiğini vurguladı.

Kaynak : PHA