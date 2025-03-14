"Aile Dramları ve Gençlerin Geleceği Tehdit Altında"

Depremin yarattığı psikolojik travmaların toplumda derin etkiler bıraktığını belirten Anaç, bu süreçte sanal kumar ve bahis oyunlarının yaygınlaşmasının bireyleri daha da çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Adıyaman’da yasa dışı bahis nedeniyle artan intihar vakalarına ve ailelerin yaşadığı maddi-manevi kayıplara dikkat çeken Anaç, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde ilimizde sık sık yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı nedeniyle aile facialarına ve gençlerin intihar haberlerine şahit oluyoruz. Acılı annelerin gözyaşları ve dağılan yuvalar, bu sorunun ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Gençlerimizi bu batağa sürükleyen nedenleri sorgulamak ve çözüm üretmek zorundayız."

"Hükümet Lisans Vererek Kumarı Yasallaştırıyor mu?"

Yasa dışı bahis ve kumarın kontrol altına alınması gerektiğini belirten Anaç, hükümete yönelik şu soruları yöneltti:

"Gençlerin geleceğini tehdit eden bu sanal kumar ve bahis oyunlarına hükümet neden lisans belgeleri verip kumarın oynanmasını devlet eliyle yasallaştırıyor? Eğer bu işe hükümet doğrudan müdahil değilse, neden etkin önlemler alınmıyor? Genel Başkanımız Ali Babacan’ın dediği gibi: ‘Eğer ortak değilseniz, çekin fişi, bitirin işi’” ifadelerini kullandı.

Eğitim Kurumlarına ve Yetkililere Çağrı

Mehmet Anaç, kumar ve bahis bağımlılığıyla mücadelenin sadece yasal düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiğini, eğitim kurumlarının da bu konuda önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin bilinçlendirilmesi için eğitim sisteminde ciddi reformlar yapılması gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Gençlerin geleceğini tehdit eden bu kumar belasına karşı eğitim kurumları neden üzerine düşeni yapmıyor? Neden gençleri okumaya ve ilme özendiren eğitim çalışmaları artırılmıyor? Bir ülkenin geleceği, gençlerin ahlaklı ve eğitimli olmasıyla mümkündür. Bizler her şeyden önce insan diyor ve ahlaklı, imanlı ve temiz bir toplum için mücadele ediyoruz.”

Yetkililere ve Ailelere Sorumluluk Çağrısı

Anaç, hükümeti yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda daha sert önlemler almaya, aileleri ise çocuklarını bilinçlendirme konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Kumar ve bahis bağımlılığıyla mücadelede devlet politikalarının yanı sıra toplumsal dayanışmanın da önemli olduğunu belirten Anaç, gençleri bu bataktan kurtarmanın ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak : PHA