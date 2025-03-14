Hekimliğin fedakârlık ve adanmışlık isteyen bir meslek olduğuna değinen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, “Sağlık, insan hayatının en büyük hazinesi, hekimlik ise bu kutsal emaneti koruma sorumluluğuyla icra edilen, fedakârlık ve adanmışlık isteyen bir meslektir. Bir doktor olarak, sağlık hizmetinin sadece bilgi ve tecrübeyle değil, aynı zamanda vicdan ve merhametle yürütülen bir mücadele olduğunu yakından biliyorum.”dedi.

6 Şubat depreminde enkaz başlarında, sahra hastanelerinde insanüstü bir gayretle mesleklerinin kutsallığını gözler önüne serdiklerini ifade eden Doç. Dr. İshak Şan, mesajında şu ifadeye yer verdi:

“Özellikle 6 Şubat depremlerinde, hastanelerde, sahra kliniklerinde ve enkaz başında insanüstü bir gayretle çalışan sağlık kahramanlarımız, bir kez daha mesleklerinin kutsallığını gözler önüne sermiştir. Ne yazık ki bu felakette birçok kıymetli sağlık çalışanımızı kaybettik. Onları rahmet ve minnetle anıyor, geride bıraktıkları meslektaşlarının ise aynı azim ve inançla görevlerini sürdürdüğüne yürekten inanıyorum.

Pandemi döneminde olduğu gibi her türlü afette ve zorlu koşulda en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Onların emeğine duyduğumuz saygıyı sadece özel günlerde değil, her zaman göstermek hepimizin görevidir.

Bu vesileyle, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyor, hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük bir özveriyle çalışan meslektaşlarıma sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum."

Kaynak : PHA