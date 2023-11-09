Bunlar da ilginizi çekebilir

Özel, “Anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını protesto etmek amacıyla yarın gerçekleştireceği 'Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne CHP milletvekilleriyle birlikte katılacağını duyurdu. Özel'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle: "Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği 'Hukukun Üstünlüğü' Yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum."

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.