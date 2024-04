Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bayram namazını Hatuniye Camii'de kıldıktan sonra Manisalılarla bayramlaştı.MANİSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Şehzadeler ilçesinde başladı. Günün ilk ışıklarında Hatuniye Camii'ne gelen CHP Genel Başkanı Özel ve Başkan Zeyrek, yüzlerce Manisalıyla birlikte bayram namazını kıldı. Kılınan bayram namazının ardından CHP Genel Başkanı Özel ve Başkan Zeyrek, halkla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Başkan Zeyrek ile beraber basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, baba ocağından bütün Türkiye'nin bayramını kutladığını belirterek," Bugün, her bayram olduğu gibi Hatuniye Camii'ndeyiz. Halkımızın teveccühü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek ile bayram namazımızı kıldık. Öncelikle hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Başta Filistin olmak üzere, İslam coğrafyası ve dünyada çatışmaların, gözyaşının sürdüğü heryere bir önce barış çağrımızı tekrarlıyoruz.Bugün bayram yapamayan çocukların olduğu bir dünyada, çocuk açlığına çarenin bulunduğu ve ülkemizde bayrama bayram sevinci ile ulaşmayan, bayramdan beklentisi bayrama vardığındaki beklentileri gerçekleşmeyen, herkesin beklentilerinin gerçekleşeceği bir sonraki kurban bayramına kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları hatırlatmakla başlamak istiyorum. Başta 10 bin lira gibi bir sefalet ücretine mahkum olan emekliler olmak üzere, bu ülkede asgari ücretliler, çiftçiler, zor durumda olan esnaflar ve maalesef her gün sayıları artan işsiz gençler vardır. Bunlar için hep birlikte çalışmalıyız. Bunun için milletimiz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir, vazife beklemektedir. Bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, her yaşlının bayram sofrasını gönlüne göre kurabildiği ve herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumundayız. Hem hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz. Hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bizimle bayram sevincimizi paylaşan diğer dinlerden olanların da bizlere ilettikleri sıcak bayram sevinçlerini kabul ediyoruz. Dünya üzerinde gözyaşı akan tek çocuk kalmayana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün aynı zamanda polislerimizin haftası. Tüm emniyet güçlerimizin haftasını kutluyoruz. Sınır boylarında görev yapan Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz ve bütün vatandaşlarımızın bir kez daha bayramlarını kutluyoruz"ifadelerinde bulundu.