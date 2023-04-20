Genel Başkan Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı manevi huzurla idrak ettiğimiz, 11 ayın sultanı bir Ramazan-ı Şerifi daha tamamlayarak milletçe sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini birlikte yaşıyoruz.

Bayramlar; milli ve dini duygular, inançlar, örf ve adetler ile bütünleşerek sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşmanın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günler olması nedeniyle toplumsal yönden ayrı bir önem taşımaktadır.

Milli gelenek ve örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri; kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı müstesna zamanlardır. Aziz milletimizin özünde var olan bütün güzel meziyetlerin ve manevi değerlerin genç nesillere yaşatılarak öğretildiği anlamlı günlerdir."



Kaynak : PHA